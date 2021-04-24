Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

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Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri de oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurarak, içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken, kent genelinde tedbirlere uyulduğu gözlendi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-24 12:44:21



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