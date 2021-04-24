PRP ve akupunktur tedavileri ile 13 yıllık çocuk özlemi son buldu

Şehir dışından Diyarbakır’a gelerek 13 yıldır evlat sahibi olamayan Meral Atlı, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından uygulanan PRP ve akupunktur tedavileri sonucu gebelik haberini aldı.

Şehir dışından tedavi için Diyarbakır’a gelen 13 yıllık evli olan Meral Atlı (35) çifti, yumurta tembelliğinden dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok kliniğe ve tüp bebek merkezine başvurdu. Başvurdukları kliniklerde olumsuz sonuçla karşılaşan çift, yakınlarının tavsiyesi üzerine son çare olarak Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yaptırdığı tahlillerle hastada yumurta tembelliği ve yumurtaların çok çok zayıf olduğunu tespit etti. PRP, akupunktur ve rahim temizleme tedavileri gören çift, 13 yıl sonra gebelik haberini almanın mutluluğunu yaşadı.



“Çiftin tüm umutları tükenmişti ve aşırı stres yükü vardı”

Atlı çiftinin 13 yıldır yumurta tembelliğinden dolayı çocuk sahibi olamadığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin, 13 yıllık evlat özlemiyle kliniklerine başvurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız, 13 yıllık çocuk isteğiyle kliniğimize geldi. Çiftin tüm umutları tükenmişti ve aşırı stres yükü vardı. Biz hastayı kliniğimizde detaylı değerlendirdiğimizde, özellikle hastaya yumurta detoks tedavisi yaptık. Burada amacımız yumurtaları güçlendirmek ve kalitesini arttırmaktı. Tedavi ile tutunma gücünü artırdık. Hasta daha önce denemeleri olmuş çocuk sahibi olamayınca ciddi anlamda stres faktör yaşamış. Stres faktörü olan hastalarımıza kendi kliniğimizde rutin olarak akupunktur ve PRP tedavisi yapmaya başladık. Tüp bebek sonrası gebelik haberini aldık, hastanın yüzünde müthiş bir mutluluk ifadesini gördük. Çünkü hastanın artık umutları tükenmişti, umutlarının yeşermesi için böyle bir habere ihtiyacı vardı. Bu haberi alınca artık umutları da yeşerdi" dedi.



“PRP ve tüp bebek tedavileri aldıktan sonra umutlarımız yeşerdi”

Anne adayı Meral Atlı, 13 yıl aradan sonra aldıkları güzel haberle çok mutlu olduklarını ifade etti. Atlı, “Hakan Hocanın yaptığı tedavilerden de çok memnun kaldık. Bu süreçte bütün umutlarımızı yitirmiştik neredeyse. Ama Hakan hocayla görüşüp akupunktur, PRP ve tüp bebek tedavileri aldıktan sonra umutlarımız yeşerdi. Başarılı geçen tedaviler sonrası aldığımız mutlu haberle hocamızın bize verdiği umutlar boşa çıkmadı. Çocuk sahibi olmak isteyip tedavilerde başarısız olan herkese Hakan hocayı tavsiye ediyorum. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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