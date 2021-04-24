Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için toz uyarası

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarları ile Güneydoğu Anadolu’ya taşınacağı tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, “Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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