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AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir"

İHA

AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir"

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima’da yüz binlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki insanları bile nefessiz bırakan, tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarına ilişkin ‘soykırım’ ifadesine tepki gösterdi. I. Dünya Savaşı esnasında çok boyutlu nedenler neticesinde Ermenilere uygulanan ‘sevk ve iskan’ kararının yıllardır Türkiye karşıtı devletler tarafından sözde soykırım olarak tanımlandığını kaydeden Parlak, bunun Türkiye aleyhinde diplomasi aracı olarak kullanıldığını ifade etti. Parlak, “Yaklaşık 100 yıldır diasporanın hezeyanlarını mutlak hakikat gören bazı devletler, hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de söz konusu dönemde Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslümanları mahkum etmeyi hedeflemektedirler. Tarihçilerden ziyade siyasilerin ve parlamentoların gündeminde olan sözde soykırım iddiaları hukuki dayanaktan yoksun, bilimsel kanıtlardan uzaktır. Dünyayı beşten küçük görenlerin oluşturmuş olduğu soykırım sektörü her 24 Nisan'da planlı bir şekilde harekete geçmektedir. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmayı hedefleyen büyük güçler, binlerce yıldır bir arada huzur içerisinde yaşamış kadim halkları birbirine düşürmüş, Osmanlı coğrafyasında Ermeni Taşnak çetelerini kullanarak doğu ve güneydoğuda kaos oluşturmuşlardır. 1 Kasım 1895’te Taşnak çeteler Diyarbakır’da sekiz camiye eş zamanlı saldırı düzenlemiş ve o gün Diyarbakır’da binlerce Müslüman hayatını kaybetmiş, binden fazla dükkan, atölye ve imalathane tahrip edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu on farklı cephede beka mücadelesi verirken, Ermeni terör çeteleri Diyarbakır’da konuşlanmış, binin üzerinde çete mensubu Diyarbakır’da ve tüm bölgede binlerce yıldır süregelen huzuru bozmuştur. Çeteler Diyarbakır’da, Erzurum’da, Bitlis’te, Van’da on binlerce masum insanı öldürmüş, tarihte az rastlanır bir vahşete imza atmışlardır. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda birçok kez dile getirdiği, tarihçilerden, siyaset bilimcilerden ve hukukçulardan oluşan bir komisyon kurma teklifine sözde soykırım yalanını her yıl gündeme getirenler sessiz kalmış, arşivlerden korkmuş, tarihi gerçeklerden kaçmışlardır” dedi.

“ABD ülkemizi suçlayacak son ülke bile değildir”
ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni diasporasına boyun eğerek sözde soykırım yalanına ortak olduğunu vurgulayan Parlak, “Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima’da yüz binlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki insanları bile nefessiz bırakan, tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir. Amerika, Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinin soykırım yalanının ardına sığınmalarını anlamak zor değil. Batı'nın küresel oyunlarına karşı meydan okuyan ve İslam medeniyetinin son kalesi olan Türkiye’nin takip ettiği başarılı dış politika küresel güçleri rahatsız etmekte, sözde soykırım gibi gayri insani bir ithamla uluslararası arenada yıpratılmak istenmektedir. Bu tavır ve yaklaşım sonuç vermeyecektir. Tarih boyunca soykırıma uğrayanları himaye eden, dünya mazlumlarının sığınağı olan ülkemize yönelik ABD Başkanı tarafından yöneltilen bu mesnetsiz söylemi kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz. İslam toplumunun ve ülkemizin saygın parçası olan Kürtler adına siyaset yaptığını iddia eden, HDP’nin 'Ermeni soykırım utancıyla yüzleşin' açıklaması Taşnak partilerine rahmet okutmuştur. Binlerce Kürt çocuğunu kaçırıp, anasından, inancından koparan, aylardır HDP’nin kapısının önünde bulunan annelerle yüzleşmekten kaçan siyasi anlayış, başta Kürtler olmak üzere bu topluma ve topraklara ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her geçen gün dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkemizi bu söylemlerle zayıflatamayacaklardır. Politik hesaplarla tarihe müdahale edenler, binlerce yıldır huzur içinde yaşayan kadim milletleri ayıramayacaklardır. Masa başı planlarla ve hukuksuz söylemlerle ülkemizin hedeflerine yürümesine asla engel olmayacaklardır” diye konuştu.

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