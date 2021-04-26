Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

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Diyarbakır’da haftanın ilk iş günü kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır’da haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı. Kent genelinde vatandaşlar sokakları doldururken trafikte de yoğunluk yaşandığı görüldü.

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