Şehit yakınları ve gazilerden ABD Başkanı Biden'a 'soykırım' tepkisi "ABD Başkanı Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz"

Türkiye Harp Malulü ve Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesine tepki göstererek, "Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır’da aralarında Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.



"ABD Başkanı, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir"

ABD Başkanı Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet etiklerini belirten Can, "Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır. Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken I. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır. Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır. ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu.



"HDP'yi kınıyoruz, özür dilemeye davet ediyoruz"

HDP'nin de ABD Başkanı ile aynı minvalde açıklamalarda bulunmasının tarihe ihanet olduğunun altını çizen Can, "Türk milleti, hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan ve Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da şiddetle reddettiği soykırım yalanına sarılanların sinsi tezgahlarına gelmeyecektir. O yıllara bakıldığında özellikle doğu bölgelerimizde işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni çetelerin köylerimizi basarak vatandaşlarımıza reva gördükleri zulmü tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yaşananların bir soykırım olmadığı da gün gibi aşikardır. Bu tarihi gerçekler gün gibi aşikar iken ülkemizde kurulmuş ve bu topraklar üzerinde faaliyet gösteren bir siyasi partinin, HDP'nin, ABD Başkanı ile aynı minvalde açıklamalar yapması tarihe ihanettir, Türkiye Cumhuriyetine ihanettir. Böyle milli konularda bile milli bir tavır geliştirmeyen HDP'yi kınıyoruz açıklamalarını geri çekmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir. Kurulduğu günden beri dünyanın dört bir yanında soykırım uygulayanlar kendilerine suç ortağı arıyorlarsa başka kapıyı aşındırmak zorundadır. Bilinmelidir ki Türk milleti, insanlık ailesine asırlardır medeniyet, adalet, barış ve dostluk yolunda ilham kaynağı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.