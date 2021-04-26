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Diyarbakır’da sert kabuklu meyve yılında 30 bin ağaca 50 bin aşı uygulanacak

İHA

Diyarbakır’da sert kabuklu meyve yılında 30 bin ağaca 50 bin aşı uygulanacak

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun 2021’i sert meyve kabuklu yılı ilan etmesinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, 30 bin ağaca 50 bin aşı uygulayacağı belirtildi.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle dağlık ve engebeli araziye sahip kentin kuzey ilçelerinde ceviz, badem, fıstık ve kestane üretimini artırmak için belirlenen mahallelerde ekonomik değeri olmayan 30 bin ağaca 50 bin aşı uygulayacağı projede çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 5 ve en fazla 100 dönüm araziye sahip olan çiftçilerin yararlandığı projede şu ana dek meyve vermeyen 10 bin ağaca ceviz aşısı uygulandı. Ağaç aşı uygulama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kentte ceviz, badem, fıstık ve kestane üretimi artacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, besicilerin işlerini kolaylaştırmak için Mobil Koyun Banyoluğu Projesini hayata geçirecek. Kentte küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelere kurulacak makinelerle koyunlar daha hızlı şekilde dezenfekte edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Mobil Koyun Banyoluğunda 1 saate yaklaşık bin koyun yıkanacak. Koyunlar, yılda 2 defa dezenfekte edilerek dış parazit ve hastalıklardan korunmuş olacak.

100 üreticiye süt sağma makinesi
Büyükşehir Belediyesi, süt üretiminde yaşanacak kayıpların önüne geçmek için kent genelinde 100 üreticiye ücretsiz süt sağma makinesi desteğinde bulunacak. Üzümden elde edilen şıra üretiminin arttırılması amacıyla 21 çiftçiye üzüm pres makinesi ücretsiz şekilde hibe edilecek. Büyükşehir Belediyesi, kentte badem üretimini yaygınlaştırmak için 2021’de üreticilere, ücretsiz 10 badem soyma ve 10 badem silkme makinesi dağıtacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bal üretimini teşvik etmek amacıyla 94 çiftçiye ücretsiz bal üretim ekipmanı desteğinde bulunacak. Büyükşehir Belediyesi, et ve süt kayıplarının önüne geçmek için belirlenen mahallelerde 55 hayvan içme suyu gölet projesini yıl içinde hayata geçirecek. İhale aşamasının tamamlanmasıyla birlikte göletlerde inşa çalışmaları başlayacak. Göletlerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte binlerce besi üreticisi projeden yararlanacak. İnşa edilecek hayvan içme suyu göletleri sayesinde et ve süt kayıplarının önüne geçilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde küçük çaplı su kaynaklarındaki kayıpları gidermek ve var olan tarım alanlarını düzenli şekilde sulanmasını sağlamak için yıl içinde 55 sulama havuzu inşa edecek. Kentte manda yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla belirlenen mahallelere küçük çaplı 2021 yılı içinde 55 manda çamur havuzu yapılacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarının vatandaşlara daha iyi ve hızlı şekilde hizmet verebilmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan 24 mahalleye muhtar ofisleri kuracak. 30 metrekare prefabrik yapıdan oluşacak muhtar ofislerinin 12’si Sur ilçesine, 4’ü Bağlar ve 8’i de Yenişehir ilçesine yerleştirilecek.

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