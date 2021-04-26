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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fotono21 Fotoğraf Derneği belgesel fotoğraf eğitimlerine başladı

İHA

Fotono21 Fotoğraf Derneği belgesel fotoğraf eğitimlerine başladı

Kuruluşundan bu yana Diyarbakır'daki fotoğraf çalışmalarının sanatsal değerler kazanması için gönüllü ve ücretiz eğitimler veren Fotono21 Fotoğraf Derneği, belgesel fotoğrafçılığın gelişmesi ve bu alanda fotoğraf sanatçıları yetişmesi için belgesel fotoğraf eğitim günleri başlattı.
Önceki yıllarda ışıkla boyama, panorama, fotoğraf seçimi, fotoğraf yedeklenmesi, photoshopta fotoğraf düzenlemeleri ve basın fotoğrafçılığı konularında ileri düzey ücretsiz eğitimler düzenleyen Fotono21 Fotoğraf Derneği yakın bir zamanda da bedensel engellilere yönelik ücretsiz drone eğitimi vermişti. Eğitimleri veren dernek başkanı Mehmet Kılıçoğlu, teknolojinin gelişmesi sosyal medya ağlarının hayata girmesi, mobil cihazların nitelikli özelliklerinin artması büyük bir avantaj iken üretim sürecindeki bu rahatlama ve zahmetsiz çoğaltım ile her gün dünyada milyarlarca fotoğraf üretilmesine neden olduğunu söyledi. Kılıçoğlu, "Bunun önüne geçmek için en önemli şey fotoğraf eğitimleri. Sadece fotoğraf makinesini ya da kompozisyon kurallarını değil fotoğraf etiğini bilen ve dünyada fotoğraf alanında söz sahibi olacak fotoğraf sanatçılarının yetişmesi için eğitimlerimizin herkese ulaşmasını ve ücretsiz olarak faydalanmasını istiyoruz. Bundan dolayı tüm eğitimlerimiz ve faaliyetlerimiz ücretsiz. Bundan sonrada ücretli bir faaliyetimiz olmayacak. Temel fotoğraf eğitimi almış ve belgesel fotoğrafçılık konusuna ilgi duyan herkese açık bir eğitim. Bu eğitimden sadece dernek üyelerimiz değil başvuru yapan herkes faydalanabilir. Özel olarak seçtiğimiz bir hedef kitlemiz yok. Yaş ve cinsiyet gibi bir ayrımda söz konusu değil. Temel fotoğraf eğitimi almış olması kompozisyon ve benzeri temel kavramları bilmesi yeterli. Derneğimiz sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak kayıt yaptıra bilirler. Gönül ister ki pandemi dönemi bitsin de yüz yüze eğitimlere başlayalım. Malum şartlar altında yüz yüze yapılacak eğitimlerin barındırdığı risklerden dolayı şimdilik online olarak eğitimlerimiz yapılacak. İlk grubumuz 6 kişiden oluşuyordu 2. grubumuzda 12 kişi alacağız. Çok yoğun bir talep olduğu için maalesef gruplara ayırarak eğitimlerimizi tamamlayacağız. Online yapılan eğitimlerde aynı anda 100 kişi almakta mümkün, ama eğitime katılanların etkileşim içinde olması ve her katılımcının konuya dahil olması için grup sayılarını minimum düzeyde tutuyoruz" dedi.

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