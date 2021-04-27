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Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor

DHA

Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, şu ana kadar kentte 200 bin doz aşı uyguladıklarını söyledi. Aşı olmak istemeyenleri, il ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla arayarak ikna ettiklerini belirten Dr. Bütün, "Bu çağrı merkezlerimizde kişilerle öncelikle telefonla görüşerek, akıllarındaki soru işaretlerini giderme yoluyla aşı uygulamalarını yapmaları konusunda yönlendiriyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayanlar için ikna timleri oluşturuldu. Ekipler, vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için çeşitli yöntemlerle ikna çalışmasını sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı programında Diyarbakır'da 55 yaş üstü 300 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, kent genelinde şu ana kadar 200 bin doz aşı uyguladıklarını belirterek, aşı merkezlerinde hem Biontech hem de Sinovac aşısının mevcut olduğunu söyledi.
'VATANDAŞLARI EVLERİNE GİDEREK AŞILIYORUZ'
Aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan yatalak hastaları evlerinde aşıladıklarını söyleyen Dr. Bütün, "2021 yılı ocak ayından itibaren ilimizde de ülkemizdeki diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak aşı uygulamasına başlanıldı. Şu ana kadar 55 yaş üstü nüfus yaklaşık olarak 300 bin civarında. İlimizdeki vatandaşımız tanımlandı sisteme. Bu kişilerin içinde birinci ve ikinci dozu olmak üzere yaklaşık 200 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza bu uygulamayı ilimizdeki aşı merkezlerimizde gerçekleştiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimiz, sağlık kuruluşlarımız ve ilçe sağlık müdürlüklerimiz aşı merkezleri olarak kullanılıyor. Bu merkezlerden hastanelerimizde Biontech, diğer merkezlerimizde de Sinovac aşısını uygulamaktayız. İlimizde her iki aşı da mevcut ve her iki aşıyı da vatandaşlarımıza uygulayabiliyoruz" diye konuştu.
'İKNADA BAŞARI ORANIMIZ TAMAMA YAKIN'
Aşıya karşı Türkiye'de de bilgi karmaşasından kaynaklı önyargı olduğunu söyleyen Dr. Bütün, Diyarbakır'da aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanların telefonla aranarak ikna edildiğini ifade etti. Dr. Bütün, "Aşıya karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belirli seviyede bilgi karmaşasından kaynaklı minimal direnç var. Biz bundan haberdar olduğumuz ölçüde aile hekimlerimiz üzerinden olmak istemeyen kişilerin bilgilerini alıyoruz, burada il sağlık müdürlüğümüz bünyesinde, ilçelerde de ilçe sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde çağrı merkezlerimiz var, bu çağrı merkezlerimizde kişilerle öncelikle telefonla görüşerek kişilerin aklındaki soru işaretlerini giderme yoluyla aşı uygulamalarını yapmaları konusunda yönlendiriyoruz. Sahada bilgi eksikliğine bağlı veya halk arasında bilginin yanlış yayılmasına bağlı olarak aşıya bağlı ön yargı mevcut ise, elimizden geldiğince bu önyargıyı kırarak vatandaşımıza bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Başarı oranımız şu an iyi. Çünkü kişiye biz gerekli bilgiyi verdiğimiz zaman ve ilgili açıklamayı yaptığımız zaman aşıyı reddetmeyi düşünen pek kimseyle karşılaşmıyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-04-27 10:11:48

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