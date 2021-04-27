Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda kavga: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Canlı Hayvan Borsası'nda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Canlı Hayvan Borsası'nda, sabah saatlerinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Kemal Irmak, C.I., R.I., S.A. ve M.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kemal Irmak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren C.I. ile R.I.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olay yerince inceleme yapan polis ekiplerinin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-04-27 12:12:45
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