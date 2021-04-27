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Kripto parada işlem hacmi günlük 20 milyar TL Türkiye’de her 2 kişiden 1’i kripto para yatırımcısı

İHA

Kripto parada işlem hacmi günlük 20 milyar TL Türkiye’de her 2 kişiden 1’i kripto para yatırımcısı

Türkiye’de, her iki kişiden birinin kripto para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, son 24 saatte Türkiye’de 20 milyar lira alım satım işlemi yapıldığını söyledi.
Kripto paralarla uğraşmanın pek de kolay olmadığını belirten Sercan Öğe, hangi paranın ne zaman değer kazanacağı, ne zaman değer kaybedeceğinin pek belli olmadığını kaydetti. Dünyada birçok insanın yatırımcısı olduğu kripto parada Türkiye’de de ciddi bir yatırımcı olduğunu dile getiren Öğe, yaptıkları anket çalışmasında Türkiye’de, her iki insandan birinin kripto para yatırımcısı olduğunu ifade etti.

“Sistemi kuran tek bir tuşla istediğini yapabilir”
Kripto para borsasıyla 20152016 yılında itibaren yakın bir şekilde ilgilendiğini belirten Öge, kripto paranın hayatımıza 12 yıl önce bitcoin teknolojisiyle girdiğini söyledi. Öge, “Bitcoin teknolojisiyle hayatımıza giren kripto paradan sonra insanlar kolay yoldan para kazanabilmek için kripto para yatırımcısı olmaya başladı. Ülkemizde de bu kripto para yatırımcıları gün geçtikçe fazlalaşıyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Tether gibi alt coinlerde ortaya çıkmasıyla beraber coin pazarı genişledi. Bu coin pazarının genişlemesiyle birlikte sanal coin borsaları ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde, Türkiye’de de. Türkiye’de şu anda yaklaşık 14,15 tane sanal kripto para borsası bulunuyor. Bugün ve dün, yaklaşık 24 saatlik kripto para işlem hacmi 2.4 milyar dolar. Yani yaklaşık 20 milyar lira. Dün ve bugün 24 saatlik süre zarfında Türkiye’de gerçekleşen alım satım işlemi. Ve alım satım işleminin yüzde 90’nı Türkiye’deki en büyük dört farklı borsadan gerçekleşmiş. Teslanın kurucusu Elon Musk twitterden bir açıklama yaptı ve Dogecoinle ilgili bir twitter paylaştı. Yanlış hatırlamıyorsam elindeki Dogecoinleri satmak isteyen olursa dolar karşılığı bu Dogecoinleri alabilirim dedi. Bunu gören yatırımcılar Dogecoinlerin gelecek vadettiğini düşünüp artık Dogecoine yatırım yapmaya başladılar. Tabi Türkiye'de özellikle son günlerde popüler olan ve yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özerin kurduğu Thodex, 20172018 yıllarında kurulmuş bir sanal borsa. Kripto borsası. Eskiden işlem hacmi çok yüksek değildi. Yaklaşık son 1 ayda birden yükselmeye başladı. Bunun sebebi Faruk Fatih Özer, Elon Musk’un açıklamasından sonra Web sitelerinde bir açıklama yaptılar. Ve dedi ki, ben Dogecoinleri dünyadaki piyasa fiyatının yüzde 20’sine, yüzde 30 daha altına Dogecoin satacağım dedi. Tabi insanlarımız küçük bütçeyle de olsa bu sisteme kayıt olup Dogecoin almaya başladılar. Son 12 ayda Faruk Fatih Özer’in kullanmış olduğu Thodex sistemi birdenbire zirve yapmaya başladı. Tabi burada unutulmaması gereken bir durum var. Bu tarz kripto para borsalarında web sitesini ve sistemi yöneten bir ana mekanizma var. Bu sistemi kuran kişi admin, sistemdeki tüm işlem geçmişini, senin sistemdeki tüm bakiyeni, sistemdeki tüm kripto cüzdanını görebiliyor. Ve tek bir tuşla istediği hesaba, istediği bölüme aktarabilir” dedi.

“Türkiye’de 2 gençten biri kripto para yatırımcısı”
Kripto paraların saklanmasında özelikle iki çeşit cüzdan kullanıldığını aktaran Öge, “Bunlar bir sıcak cüzdan. Sıcak cüzdan, herhangi bir web sitesinden, herhangi bir mobil uygulamadan girip paranızı saklayabildiğiniz, oradan alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz online sıcak cüzdan. Soğuk cüzdan ise flaş disk benzeri özel üretilmiş güvenlikli bir depolama aracı soğuk cüzdan. Faruk Fatih Özer’in de 2 milyar gibi korkunç rakamın oluşturduğu kripto parayı yurt dışına çıkarmasını sağlayan asıl soğuk cüzdandır. Bu aslında uzmanlık gerektiren bir konu. Öyle işte ben 100 bin lira yatırayım hemen bir hafta sonra 400 bin, 500 bin para kazanayım. Ya da 1 milyar lira param olsun diye bir sistem yok burada. Tamamıyla dikkat edilmesi gereken bir nokta. Tabi bitcoin sistemi, coin sistemi Thodex yüzünden veya Thodex gibi coin borsaları yüzünden çökmeyecek. Ben aslında kripto para borsalarını öyle tanımlıyorum. Sanal paraların sanal bankası. Biz Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak Türkiye’nin 11 ilinde 200 kişinin katılımıyla bir anket çalışması yaptık. ve bu anket çalışmasında Türkiye’de 1829 yaş arası bu gençlere yaptığımız bu anket çalışmasında yaklaşık yüzde 65’lik bir oranın kripto para borsası hakkında bilgisi olduğunu gördük. Ve buna yatırım yapan oranı ise yüzde yaklaşık 48 olduğunu gördük. Yani şu anda Türkiye’de her 2 gençten biri kripto paraya çok düşük meblağda da olsa bir yatırım yapmış” şeklinde konuştu.

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