Evlat nöbetindeki aileler, 17 günlük kısıtlamada da eylemini sürdürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki aileler, 17 günlük kısıtlamada da eylemini sürdürecek

DHA

Evlat nöbetindeki aileler, 17 günlük kısıtlamada da eylemini sürdürecek


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 226 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerini 603'üncü günde de sürdürdü. 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemine devam eden Lokman Çiftçi, 17 günlük kısıtlama sürecinde de evlat nöbetini sürdüreceklerini söyledi. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'KISITLAMADA EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Hakkari'den gelerek, 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Emircan için eylemini sürdüren Lokman Çiftçi, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evlat nöbetini sürdüreceklerini söyleyen Çiftçi, "Oğlum 2012 yılında HDP tarafından terör örgütü PKK'ya kaçırıldı. Oğluma seslenmek istiyorum; şartlar her ne olursa olsun dön. Orası senin yerin değil Türk adaletine sığın, gel, teslim ol. Seni orada kandırıyorlardır belki 'Devlet seni hapishanelerde çürütecek' diye öyle bir şey yok. Şartlar ne olursa olsun, biz buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kısıtlama var, gene buradayız, bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kısıtlamada eylemimizi sürdüreceğiz, ayrılmayacağız. Oğlum dönene kadar bu eylemi gerçekleştireceğim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-04-27 13:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı "Babamdan intikam almak için kardeşimi dağa kaçırdılar"
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa ...
Diyarbakır’da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ...
Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda kavga: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda kavga: 1 ölü, ...
Kripto parada işlem hacmi günlük 20 milyar TL Türkiye’de her 2 kişiden 1’i kripto para yatırımcısı
YEREL HABERLER Kripto parada işlem hacmi günlük 20 milyar ...
Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler
YEREL HABERLER Minik eller unutulmadı, gülüp eğlendiler
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ...
Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni ‘soykırımına’ ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma
YEREL HABERLER Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni ‘soykırımına’ ...
Fotono21 Fotoğraf Derneği belgesel fotoğraf eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Fotono21 Fotoğraf Derneği belgesel fotoğraf ...
600 günü geride kalan evlat nöbetindeki anne: Evlatlarımızı alacağız
YEREL HABERLER 600 günü geride kalan evlat nöbetindeki anne: ...
Bağlar Belediyesinden ailelere dinlenme, çocuklara spor imkanı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden ailelere dinlenme, çocuklara ...
Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
YEREL HABERLER Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin ...
Diyarbakır’da sert kabuklu meyve yılında 30 bin ağaca 50 bin aşı uygulanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sert kabuklu meyve yılında 30 bin ağaca ...
Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu HDP önündeki çadırda aldı
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, evlat nöbetindeki aileler soluğu ...
Şehit yakınları ve gazilerden ABD Başkanı Biden'a 'soykırım' tepkisi "ABD Başkanı Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden ABD Başkanı Biden'a ...
Şehit yakınları ve gazilerden ortak ses: ”Kobani olayları HDP’nin devletimize başkaldırısıdır”
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden ortak ses: ”Kobani ...
Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: “Kupayı Gaffar Okkan’ın mezarına götüreceğiz”
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: “Kupayı Gaffar ...
Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
Silvan MYO Derneği üyeleri, İlhan'la bir araya geldi
YEREL HABERLER Silvan MYO Derneği üyeleri, İlhan'la bir araya geldi
Silvan'da 28 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da 28 kişinin testi pozitif çıktı
Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor
YEREL HABERLER Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden ...
DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Pandemi döneminde projelerime odaklanma fırsatı buldum”
YEREL HABERLER DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Pandemi döneminde ...
Meyvesini vermeye başladı, 3 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Meyvesini vermeye başladı, 3 öğrenci mezun oldu
Diyarbakır’da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör operasyonu: Aralarında HDP'li ...