Silvan MYO'da 2 yeni bölüm açıldı

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile sulama teknolojisi ve sosyal hizmetler bölümleri açıldı.

Türkiye'de sadece İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan sulama teknolojisi bölümünün, ikincisi Dicle Üniversitesi Silvan MYO bünyesinde de açıldı. YÖK onayı ile Silvan MYO'da ayrıca sosyal hizmetler bölümü de açıldı. Yeni bölümlere 20212022 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul edeceklerini belirten Silvan MYO Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan, "Onay alan sulama teknolojisi ve sosyal hizmetler bölümleri, son dönemde en dikkat çeken programlar arasındadır. Özellikle sulama teknolojisi bölümü İstanbul dışında ikincisi Silvan MYO bünyesinde açılmıştır. Bu da bölgemiz için önem arz etmektedir. Silvan Barajının faaliyete geçmesiyle birlikte bu bölümün ne kadar önemli olduğunun farkına varmış olacağız. Türkiye'de sadece 1 üniversitede bulunduğu öğrenilen bu bölümde okuyup mezun olanlar, devletin kurumları ile özel sektörde rahatlıkla istihdam edilecek, bölgedeki su teknikleri uygulamasına başlayacaklar. Bu nedenle su kayıpları da önlenmiş olacaktır. Açılan yeni bölüm ve programlarla birlikte öğrenci sayısında ciddi bir artış olacağını ve yüksekokulun daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu bölümler için öğretim üyelerimizin görevlendirmelerini bekliyoruz. Kısa vadede açmak istedikleri bölüm ve programları daha fazlasını açmayı başararak hedeflerimizin üzerine çıktık. Bu anlamda bizlere desteklerini esirgemeyen yetkililere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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