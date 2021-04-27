Dicle'de su sorununa çözüm

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesinde yeni açtığı sondaj ile su sorununu çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde su sorununa kalıcı çözümler sunmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. DİSKİ, Dicle ilçesinde yaptığı sondaj çalışmasıyla kuyu açtı. Açılan kuyu ile ilçe merkezine su katkısı sağlanacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle ilçesinde yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Kadir Yurdagül’ü makamında ziyaret etti. Tutşi daha sonra Belediye Başkanı Felat Aygören ile makamında görüşerek çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Tutşi ve Aygören ardından Yokuşlu mevkiinde sondaj çalışmalarını inceledi.



"Kaçak kullanım ve bahçe sulaması israfa neden oluyor"

Dicle ilçesine verilen su miktarının ilçe nüfusuna fazlasıyla yetecek miktarda olmasına rağmen kaçak kullanımlar ve bahçe sulaması gibi nedenlerden suyun israf edildiğini vurgulayan Tutşi, "Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde kimsenin hakkına girmemiş ve sürekli suya ulaşmış oluruz. DİSKİ olarak mağduriyet yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alarak sondaj çalışması başlattık. Sondajda yapılan debi ölçümünde saniyede 23 litre su tespit edildi. Buradaki suyu, Dicle ilçe merkezine vereceğiz. Sondajdan çıkarılan su, Dicle’nin su ihtiyacına katkı sunacak. Sondajda sorun olmaması için teknik olarak tüm önlemlerimizi aldık. Dicle ilçemizin sağlıklı ve yeterli suya kavuşması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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