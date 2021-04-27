Diyarbakır’da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği sistemle kent genelindeki hafriyat taşıma araçlarını uydudan izleyecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentteki kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla araç takip sistemi geliştirdi.

Ekipler, sistemle kent genelinde faaliyet gösteren hafriyat taşıma araçları izleyecek ve kaçak hafriyat dökümünün önüne geçecek. 12 Martta uygulanmaya başlayan ve 30 Mayısa kadar araç takip sistemine geçmeyen şahıs veya firmaların hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma izin belgeleri iptal edilecek. Çevre Kontrol Denetim Şube Müdürlüğü, hafriyat sahalarındaki çalışmaların düzenli yapılıp yapılmadığını ve hafriyat taşımacılığı ile dökümleri ve kazı çalışmalarını etkin bir şekilde denetliyor. Ekipler, kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğunu tespit ettikleri durumlara cezai işlem uyguluyor.

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