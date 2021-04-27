Diyarbakır’da şehir içi yeni hatlarla ulaşım rahata kavuşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi toplu ulaşım hizmetleri sunmak için 15 Mart itibariyle açtığı yeni hatlarla yolcu taşıma kapasitesini yüzde 20 oranında arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı kapsamında toplu taşıma optimizasyonu için geliştirdiği çözümler sonucunda hayata geçirdiği A1, A2, A3 ve A4 ana ile 4 besleme hattının uygulamaya başladıktan sonra çıkan aksaklıklar ve sorunları giderilmesi için ARGE çalışması yaptı. Çalışma kapsamında, hatlar ve aktarma merkezleri yerinde incelendi. Şikayet formları, akıllı kart ve GPS verilerinin değerlendirmesinin ardından, Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ve Üçkuyu Mahalle muhtarıyla çevredeki site yöneticileriyle toplantılar yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce günlük taşıma kapasitesi 54 bin olan güzergahta, yeni 4 ana ve 4 besleme hattının devreye girmesiyle toplu ulaşım araçları günlük 73 bin yolcu taşımaya başladığı tespit edildi. Daha önce hat bazlı günlük 5 bin kişi taşıyan toplu taşıma araçlarının yeni oluşturulan tek hatta 8 bin 500 yolcu taşımaya başladığı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara konforlu, güvenli ve ucuz toplu taşıma hizmetleri vermek için çalışmalarını sürdürecek.



"Ana hatlar 8 dakikada bir sefer düzenliyor"

Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay, yeni hatlarla ilgili bir ayın sonunda yaptıkları ARGE çalışmasında ana hatlara aktarma yapan yolcuların yüzde 45, ring hattının kullanım yüzde 55 olduğunu söyledi. Daha önce mahalle içi ulaşıma 2 lira ödeyen yolcuların yeni düzenlenen ring seferleri sayesinde 1 lira ödediklerine dikkat çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Yolcu yoğunluğumuzda ve sayımızda, yeni hatlarımızın oluşturulmasıyla yüzde 20 bir artış gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda günlük yolcu sayısı 4 binin üzerinde olan 3 hattımız varken şimdi 4 binin üzerinde 6 tane hattımız var. En fazla yolcu taşıyan hattımızda 8 bin 646 kişiye ulaşmış. Bu neredeyse iki katına çıkmış bir hat düzenlemesi. Bir hatta en fazla 4 bin 500 yolcu taşırken artık bir hatta en fazla 8 bin 646 yolcu taşıyabiliyoruz.”

Eski hatların 2025 dakika arlıklarla yolcu taşırken yeni A1, A2, A3 ve A4 hatlarıyla 8 dakika aralıklarla seferler düzenlediklerini vurgulayan Atalay, yapılan değişiklikle duraklarda uzun süre araç beklemeyi ortadan kaldırdıklarının altını çizdi. Atalay, şu an için kısa sefer aralıklı uygulamanın sadece A1, A2, A3 ve A4 hatları için geçerli olduğunu, diğer hatlarla ilgi bir değişikliğin henüz olmadığını kaydetti.



"Yapılan düzenleme daha ucuza seyahat etme imkanı sağladı"

Yaptıkları düzenlemeyle bölge içerisinde daha ucuza seyahat etme imkanı sağladıklarını hatırlatan Atalay, "Gövde hatlara gelecek olan kişiler 8 dakikada bir, ki bu 1 hatta 16 araç ediyor, 16 araçla tek hatta hizmet veriyoruz. Ring hatlarımızın da servis sıklıkları 5 ile 10 dakika arasında değişiyor. Günün farklı saatlerinde, pik saatler dediğimiz sabah ve akşam iş saatlerinde bu servisimiz 5 dakikada devam ederken gün içerisinde, günün ortalarında 8 ve 10 dakikalara çıkabiliyor" dedi.



Vatandaşın talebi üzerine revize yapıldı

Atalay, ARGE çalışması kapsamında vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda, E8 hattının Ekinciler Caddesi’nden geçecek şekilde revize ederek oluşturdukları A4 hattının 19 Nisan itibariyle seferlerine başladığını anımsattı. Üçkuyular'daki ring seferleri Gazi Yaşargil Hastanesinin önünde sonlandığını ve hastanenin önüne gelmenin var olan yoğunluğu arttırdığı şikayetini aldıklarına işaret eden Atalay, “Bununda haklı tarafları olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Diş Hastanesi'nin olduğu bölgede bir boşalan bulduk. O alanında peron, durak ve tabela düzenlemesini yaparak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Afet Evlerindeki besleme hatlarının bekleme noktalarında ve aynı durumda olan üniversite hastanesi önündeki düzenlemeyle ilgili de görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Atalay, "Her bir hattımızın ayrı ayrı peronlarda kapalı duraklarla ve tabelalarla vatandaşın daha kolay daha rahat bekleme imkanı bulabileceği düzenlemeler yapacağız" şeklinde konuştu.

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