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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Eczacı Odasından mobil telefon uygulaması hizmeti

İHA

Diyarbakır Eczacı Odasından mobil telefon uygulaması hizmeti

Diyarbakır Eczacı Odası tarafından mobil telefon uygulaması geliştirildi. IOS ve Android uyumlu uygulama ‘Diyarbakır Eczacı Odası’ ismiyle indirilebilecek.
Diyarbakır Eczacı Odası geliştirdiği mobil uygulama ile bir yeniliğe imza attı. Mobil uygulama vatandaşlarımızın ve eczacılarımızın kullanıma sunuldu. IOS ve Android’e uyumlu uygulama isteyen vatandaşlar tarafından App Store ve Google Play Store’dan 'Diyarbakır Eczacı Odası' ismiyle indirilebilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sert, mobil uygulama ile Diyarbakır merkez ve ilçelerdeki nöbetçi eczane bilgisine anında ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Sert, “Sistem üzerinden günlük olarak yenilenen bilgilerle ihtiyaç duyulan anda nöbetçi eczanenin hem konum bilgisine hem de irtibat numarasına ulaşılıyor. Vatandaş en yakın lokasyondaki nöbetçi eczaneye navigasyon ile yönlendiriliyor” dedi.

Güncel sağlık ve eczacılık haberleri uygulamada
Hem sağlık ve eczacılığa dair güncel haberler hem de çeşitli konulardaki eczacı açıklamalarına da uygulama ile ulaşılabildiğini vurgulayan Sert, "Eczacınız Diyor ki menü başlığında korona virüs, aşılama, ilaç kullanımı hakkında pratik öneriler gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Mobil uygulamamızda oda dergimiz Partikülün sayıları da bulunuyor. Eczacılarımız işlemlerini mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Özellikle pandemi sürecinde birçok işlemin dijital yollarla yapılabilmesine imkan oluşturmuş, iş ve evrak yükünü azaltmak amacıyla C grubu sıralı dağıtım reçetelerinin elektronik ortamda onaylanabilmesi için eicmal onay sistemine geçişi sağlamıştık. Web sitemizle entegre olan mobil uygulamamız ile eczacılarımız birçok işlem ve onaylarını pratik olarak yapabilecekler. Diyarbakır Eczacı Odası olarak halk sağlığının korunması ve sağlık okur yazarlığının gelişmesi yönünde çeşitli çalışmalarımız oldu. Bu konuyu önemsiyoruz. Mobil uygulamamız da bu yönde atılmış bir sosyal sorumluluk projesidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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