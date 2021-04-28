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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da temizlik ekipleri ‘tam kapanma’ döneminde teyakkuzda olacak

İHA

Bağlar’da temizlik ekipleri ‘tam kapanma’ döneminde teyakkuzda olacak

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, tam kapanma süresince temizlik için teyakkuza geçti.
AK Partili Bağlar Belediyesi, 29 Nisan Perşembe günü başlayacak tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için dikkat çekici tedbirler aldı. 400 personelden oluşan ekipler Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla günün 24 saati sahada olacak. Cadde ve sokak yıkamaları için 20 personel ve 4 yıkama aracından oluşan özel ekipler oluşturulurken, pandemi nedeniyle önemi artan sağlık koşulları dikkate alınarak çöp konteynerlerinin boyama ve bakımları yapılarak vatandaşlar için kullanılabilir hale getirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi sürecinde artan vaka sayısının düşürülmesi amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konulan tam kapanma döneminde öne çıkan temizlik ihtiyacını karşılamak üzere önemli kararlar aldı. Buna göre 400 personel ve 90 araçtan oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığı ve huzuru için görev yapacak. Halkın evlere kapanacağı dönemde bu hizmetler aksatılmadan yerine getirilecek.

Cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanacak
Cadde ve sokakların yıkanması için 20 personel ve sulama yapan 4 araçtan oluşan ekipler oluşturulurken, bu ekipler ilçedeki tüm cadde ve sokakları gün boyu düzenli olarak ilaç takviyeli sulama işlemleriyle temizleyerek temiz hale getirecek. Pandemi nedeniyle önemi artan sağlık koşulları için ilçe genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı yapılarak ayrıca boyamaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Tam kapanma döneminde vatandaşlardan temizlik konusunda gelecek ihbar ve taleplere anında müdahale edilmesi için de ekipler oluşturuldu.

''Tek bir vatandaşımızın dahi huzursuz olmasını istemiyoruz''
Vatandaşların huzuru ve sağlığı için alınan kararları değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu işlemleri genel hatları itibarıyla tüm dönemlerde uyguladıklarını ancak pandemi süreci ve buna bağlı olarak tam kapanma döneminde çok daha hassas tutum sergilediklerini söyledi. Beyoğlu, ''En çok önem verdiğimiz hizmetlerin başında temizlik geliyor. Göreve geldiğimizden beri bu konuda aldığımız tedbirler var. Araç filomuzu önceki dönemlerin çok üstüne çıkardık. Ekiplerimiz düzenli olarak sahada çalışıyor. 17 günlük tam kapanma döneminde daha fazla çalışacağız, tek bir vatandaşımızın dahi rahatsızlık duymaması için sahada daha fazla yer alarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz'' dedi.

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