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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTB üyelerin sorunlarını TOBB’a taşıdı

İHA

DTB üyelerin sorunlarını TOBB’a taşıdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ileterek çözümü konusunda talepte bulundu.
DTB Başkanı Engin Yeşil, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na oda üyesi iş adamlarının tam kapanma sürecindeki talepleri iletti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yeşil, tam kapanma sürecindeki firmaların ödemelerinin ertelenmesi ve desteklenmesi konusunda oda ve borsalardan gelen talepler ile birlikte TOBB Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hükümet nezdinde gerekli girişimlerinin başladığını söyledi. Başkan Yeşil, “Tam kapanma sürecinde faaliyetleri durdurulan firmalarımızın, tüccarlarımızın ve esnaflarımızın borçlarının ertelenmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte faaliyetleri durdurulan firmalarımız, tüccarlarımız ve esnaflarımız SGK vergi, çeksenet gibi borçlarını ödemekte zorlanacaktır. Sosyal refahı korumamız ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilave desteklerin hayata geçirilmesi işletmelerin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır. Bir diğer önemli konuda üyelerimiz ve firmalarımızdan yoğun talepler aldığımız ve TOBB Başkanımıza ilettiğimiz kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıydı. Kısa çalışma ödeneği tüm sektörlerimiz için nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecektir. Bu uygulamanın yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) ödemelerinin de faizsiz bir şekilde en az 6 ay ertelenmesi ve KGF destekli düşük faizli kredi desteklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda da TOBB Başkanımıza üyelerimizden gelen talepleri sunduk. Başkanımız iletmiş olduğumuz talepler ile ilgili hükümet nezdinde tüm girişimlerini başlattı. Bu konuda ve tüm konularda taleplerimizin yerine gelmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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