Minderin Sultanı Diyarbakır’da ilki başardı Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda güreşecek

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Minderin Sultanları Diyarbakır adına bir ilki başardı. Tekirdağ Çorlu’da Büyük Yıldızlar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Büşra Nur Özmez, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

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