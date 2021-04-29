HDP önündeki ailelerden birinin evladının daha teslim olması umutları artırdı



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 226 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerini 605´inci günde de sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP önündeki ailelerden birinin evladının daha teslim olduğunu duyurması, evlat nöbetinde sevinçle karşılandı. Basın açıklaması yapan aileler, her teslim olan evladın kendileri için umut olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 25 OLACAK

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun dün yaptığı açıklamada bir kişinin daha teslim olduğunu ve ailesine kavuşturulacağını duyurmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 25 olacak.

`BU GENCİMİZİN TESLİM OLMASI HEPİMİZE UMUT OLDU´

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerden birinin bugün evladına kavuşacağını duyurdu. Bakan Soylu'nun duyurusunun ardından evlat nöbetindeki aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla sevinçlerini dile getirdi. 2015 yılında, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemde olan Süleyman Aydın, ailelerin evlatlarına kavuşmaları kendileri için umut verici bir gelişme olduğunu söyledi. Aydın, "Bugün mutlu bir haber aldık. 25´inci evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu gencimizin teslim olması hepimize umut oldu. Mücadelemize devam ediyoruz. Kısıtlama nedeniyle eylemimize evlerimizde devam edeceğiz. Hepimiz burada kararlılıkla eylemimize devam edeceğiz. Devletimiz büyük bir devlettir. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah darısı bizim çocuklarımızın başına diyoruz. Çocuklarımız korkmasın güvenlik güçlerine teslim olsun. 25 evladımız teslim oldu, hepsi de anasının kucağına gitti. Mağaralarda sizi ölüme mahkum ediyorlar. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

'BİR FİDAN KAZANDIK, BİN FİDAN DAHA KAZANACAĞIZ'

2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer de şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun verdiği müjdeli haberden sonra büyük bir sevinç yaşadık. Bu sevincimiz gittikçe yükseliyor. Çünkü her gün yeni bir fidan kazanıyoruz. Tüm evlatlarımızı dağdan indirene kadar hepimiz burada kalmaya kararlıyız. Evladını terörün pençesine kaptıran tüm anne ve babalara diyoruz ki gelin bize katılın, birlik ve beraberlik içinde burada mücadele edelim. Anneler isterse başarabilir. Evlatlarını geri kazanabilir. Kısıtlamada da eylemimizden vazgeçmiyoruz. Hepimiz eylemimize evlerimizde devam edeceğiz. Bu sevinç hepimizi sevincidir. Bir fidan kazandık. Bin fidan daha kazanacağız."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-29 13:24:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.