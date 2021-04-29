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Terörün pençesinden kurtulan evladına kavuştu, mutluluğunu evlat nöbeti tuttuğu ailelerle paylaştı

İHA

Terörün pençesinden kurtulan evladına kavuştu, mutluluğunu evlat nöbeti tuttuğu ailelerle paylaştı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne babalardan Bayram Yetkin, oğlu Recep için 30 Aralık 2020 tarihinde eyleme katılmıştı. Baba Yetkin, 6 yıl aradan sonra terörün pençesinden kaçan oğluyla buluştuktan sonra mutluluğunu çadırda evlat nöbeti tuttuğu diğer ailelerle paylaştı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 605'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin evladına kavuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında evladıyla buluşan baba Yetkin, mutluluğunu paylaşmak için soluğu çadırda evlat nöbeti tuttuğu diğer ailelerle paylaştı.

“Cumhurbaşkanımız, jandarmamız o kadar ilgilendi ki, anne babamız o kadar ilgilenmedi”
Evlat nöbeti çadırında ailelerle bir araya gelen baba Bayram Yetkin, "Allah, devlete, millete zeval vermesin" dileklerinde bulundu. Yetkin, “Bu imkanı bize verdiler. Çocuklarımızı getirdiler. Muş jandarması bize yardım etti. Çok uğraştılar, çocuklarımızı bize verdiler. Allah razı olsun onlardan. İnşallah hepinizin çocuğu gelecek. Herkes de benim gibi mutlu olacak. Jandarma o kadar bize yardım etti. Allah, onlara bin defa yardım etsin. Umudumuz buydu, inşallah herkesin umudu yerine gelir. 6 yıldır çocuğuma sarılmadım. Öyle sevindim ki, ne kadar sevindiysek Cumhurbaşkanımız, jandarmamız o kadar sevinsin. Anne babamız o kadar ilgilenmedi. Allah bin defa onlardan razı olsun” dedi.
Bayram Yetkin, ailelerle bir araya geldikten sonra dua ederek çadırdan ayrıldı.

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