Diyarbakır’da kanaat önderlerinden 390 aileye gıda yardımı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Kanaat Önderleri Derneği tarafından 390 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Bismil ilçesinde arabulucu olarak vatandaşlar arasında sorunları barışçı yoluyla halletmek için faaliyetlerde bulunan kanaat önderleri, Ramazan ayı ve pandemi nedeniyle bu sefer ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu. Oluşturulan sosyal yardımlar komisyonu ile 13 mahalle muhtarı ve bu mahallerde görevli cami imamlarının belirlediği 390 ihtiyaç sahibine Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyelerince gıda kolisi dağıtıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bismil Kanaat Önderleri Derneği Genel Sekteri emekli öğretmen Osman Gülseven, ilçenin değerleri olarak büyük bir eksikliği gidermek amacıyla derneği oluşturduklarını söyledi. Gülseven, ''3 aylık kısa bir süre içerisinde 2 ayrı barış komisyonumuzun yaptıkları çalışmalarla onlarca husumetli aileyi kısa zamanda barıştırdık. Bunun yanı sıra madde bağımlılığına karşıda komisyonumuz faaliyetlerini başlanmıştır. İlçemizin eğitim sorunları ve ilçemizin kanayan yarası olan ve bu nedenle gençlerimizi intihara kadar götüren madde ve dijital bağımlılık ile mücadelede önemli yol kat etmiştir. Yardımların dağıtılmasında başta Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.

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