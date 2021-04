Ergani Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından, 2 adet yeni temizlik aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen törene Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye personeli ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Öztürk, "Bugün Ramazan ayının ortalarındayız. Ramazanın bereketi belediyemize gelmeye başladı. Şimdiye kadar Ergani Belediyemize 5 adet çöp aracı kazandırdık. Bugün gelen 2 taneyle birlikte 7 adet çöp aracını Ergani halkımızın temizlik ihtiyaçlarında kullanmak üzere belediyemize kazandırdık. Bizim en önemli görevlerimizden biri Ergani'mizi pırıl pırıl yapmak. Temizlik imandan gelirmiş, biz de bu şiara ayak uydurarak Ergani'mizi her daim temiz tutmaya çalışıyoruz. Belediyemizin filosunu her geçen gün güçlendiriyoruz. Daha önce de hizmet araçları ve bir kepçe satın almıştık. İnşallah gelecekte, bir iki aya kadar da ilçemize 30 tonluk ekskavatör kazandıracağız. Böylece yollarımızı kendi imkanlarımızla yapma imkanına kavuşacağız. Ergani her şeyin en güzeline layık. İnşallah bu mübarek ayda yapmış olduğumuz bu girişimler Ergani'mize hayırlara vesile getirir. Burada sözlerime son verirken, bize bu çöp kamyonlarının gelmesine sebep olan başta Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımıza Ergani halkımızın huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yeni araçlar şehir turu atılmasıyla tören son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.