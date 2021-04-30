Diyarbakır'da, tam kapanmada sıkı denetim

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Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Diyarbakır'da denetimler sıklaştırıldı.

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Diyarbakır'da güvenlik güçleri, sıkı denetim gerçekleştiriyor. Kentin çeşitli noktalarda, trafik uygulamalarında ekiplerce durdurulan araçlardakilerin muafiyet durumu incelendi. Mobil ekipler ise dışarıda olanları durdurarak, izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.

Kent sakinleri, cuma namazı için Sur ilçesinde bulunan Ulu Camisi'ne gelirken, belediye ekipleri de sokak hayvanlarına çeşitli noktalarda mama ve su bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-30 14:13:44



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