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HDP önündeki anneler zafere yürüyor Hacire Akar’ın, HDP’liler tarafından dağa kaçırılmaya çalışılan oğlu için başlattığı evlat nöbeti, çığ gibi büyüdü Şimdiye kadar 226 ailenin katıldığı eylemde 25 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

İHA

HDP önündeki anneler zafere yürüyor Hacire Akar’ın, HDP’liler tarafından dağa kaçırılmaya çalışılan oğlu için başlattığı evlat nöbeti, çığ gibi büyüdü Şimdiye kadar 226 ailenin katıldığı eylemde 25 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Diyarbakır’da çocuğunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019’da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 606 günü geride bırakırken şimdiye kadar 25 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam etti. İlk gün 3 aile ile başlayan oturma eylemi, 606 günde 226’ya ulaştı. Oturma eylemine katılan 25 aile evladına kavuşurken, bu durum diğer ailelerin umudunu arttırdı. Tüm Türkiye'nin sahip çıktığı aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekilleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gurbetçiler de ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin haklı direnişi, tüm Türkiye’den de karşılık buldu. Ağrı’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya kadar ülkenin 81 vilayetinden ailelere destek mesajları yağdı. Terörün karşısında dimdik ayakta durup evlatlarını isteyen aileler, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Çocuklarını terör belasından kurtarmak isteyen aileler, diğer anneleri de eylem yaptıkları alana davet etti.

606 günde neler oldu
Evlat nöbetindeki ailelerin haklı direnişi, devlet tarafından da destek buldu. Bu kapsamda önce eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Bakan Soylu aileleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’da, Mardin’de, Kızıltepe’de, Nusaybin’de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da annelerle bir araya gelerek hikayelerini dinleyip eylemlerine destek verdi.

Sanatçılardan HDP önündeki ailelere destek
HDP önündeki eylemin 11’inci gününde ailelere sanat dünyasından ziyaretçiler gelmeye devam etti. Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken, kayıp çocukların fotoğraflarını taşıyıp gözyaşlarına ortak oldu.

HDP’liler, parti binasının etrafına kamera yerleştirerek baskı uyguladı
Evlat nöbeti sırasında HDP’liler tarafından aileleri psikolojik olarak etkilemek için parti binasının etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem görüntü hem de ses kaydetme özellikli güvenlik kameralarına aileler tepki göstererek yayının Kandil’e yapıldığını kaydetti. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, eski görüntülerin silinip delillerin karartıldığını belirterek, HDP’lilerden çocuklarının görüntülerini istedi.

Destek çığ gibi büyüdü, HDP’liler parti binasını kapattı
HDP’liler, 4 Kasım 2019’da ailelerin evlat nöbeti nedeni ile bir süre parti binasına girmeme kararı aldı. Nöbetin 63’üncü gününde karar alan partililer, işleyişlerine ilçe teşkilatlarında devam etti. Duruma tepki gösteren aileler, HDP’lilerin kendilerinden kaçtığını fakat çocuklarını alana kadar parti binası önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini belirterek kararlı duruşlarından vazgeçmedi. HDP il binası önünde ailelere destek için gerçekleştirilen ziyaretler, HDP’lilerin gözünü korkuttu. HDP’li vekiller ile partililer, uzunca bir süre binaya giremedi.

Büyükelçilerden acılı ailelere ziyaret
Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan alJanabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle görüşen 8 ülkenin büyükelçileri, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Aileler çocuklarının ne zaman nasıl kaçırıldığını aktarırken, büyükelçilerin kendi ülkelerinde de acılarını paylaşmalarını istedi.

Yaz, kış, korona virüs demeyip eylemlerini sürdürdüler
3 Eylül 2019’da başlayan evlat nöbetinde aileler bin bir zorlukla karşılaştı. İlk başlarda HDP binası önünde oturan aileler, daha sonra sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile yağmurun altında eylemlerini sürdürdü. Bir süre böyle devam eden ailelere daha sonra su geçirmeyen çadır hibe edildi. Burada yağmur, kar ve çamurda eylemlerine devam eden ailelerin karşısına bu sefer de korona virüs çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yaşa takılan bazı aileler evlerinde evlat nöbetini devam ettirdi. Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasında da durmayan aileler, kaldıkları öğretmenevinde eylemlerini sürdürdü. Evlat nöbetinde 606 günü geride bırakan ailelerin tek umudu, bir gün çocuklarına kavuşup sımsıkı sarılabilmek.

25 aile evladına kavuştu
Eylemin 606’ncı gününde Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, FattahPerihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, SafiyeMehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, MehmetKeziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin, Selma Han'ın oğlu Onur ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 25 oldu.

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