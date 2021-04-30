HDP önündeki aileler, tam kapanma nedeniyle oturma eylemlerine kaldıkları otelde devam etti Evlat nöbetindeki acılı anne Ayşegül Biçer: "17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu bizi etkilemiyor, çünkü yaz kış ve salgın demeden mücadele ettik. Eylemimizi evlerimizde, otelde sürdürüyoruz"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan aileler eylemlerine, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanma nedeni ile kaldıkları otelde devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 606'ncı gününde sürüyor. Anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolaysıyla bulundukları otelde eylemlerini sürdürdü.

Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, anne ve babalar olarak eylemlerinde kararlı olduklarını söyledi. Biçer, "17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu bizi etkilemiyor çünkü yaz kış ve salgın demeden mücadele ettik. Eylemimizi evlerimizde, otelde sürdürüyoruz. 606 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde feryat figan eden bu anne ve babaları HDP görmedi, görmezden geldi. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



"HDP'nin iç yüzünü tüm Türkiye'ye gösterdik"

Eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın da anne ve babalar olarak yılmayacaklarını, evlat mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Aydın, "Devletimizden Allah razı olsun, zalimlerin elinden 25. evladımızı kurtardılar. Hepimiz için büyük bir umut oldu, çok sevindik. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi oldu. HDP'nin iç yüzünü tüm Türkiye'ye gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. HDP, terör örgütüne destek veren bir partidir. İnşallah HDP kapanır çünkü HDP kapanmadıkça Kandil'in yolu da kapanmayacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.