Diyarbakır’da ALES sınavına gireceklere ulaşım desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Mayıs’ta ALES sınavına gireceklere ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için ek araçlar tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası, vatandaşın mağdur olmaması için tüm birimleriyle kentte yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



20 araç daha sefere konulacak

Ulaşım Daire Başkanlığı, 2 Mayıs Pazar günü ALES sınavına girecek vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ek araç tahsis etti.Tam kapanma nedeniyle 103 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, sınav günü vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 20 araç daha tahsis etti.ALES sınavı için pazar günü A1, A2, A3, A4, B6, B8, CE2, E8, F2, Z2, AY, AZ, B3, Z5 şehir içi hatlarında 07:3013:00 saatleri arasında ek araçla toplu taşıma hizmeti sunulacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı, hizmet vermediği ilçelerden kent merkezine sınava girmek için geleceklerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için devreye girdi. Daire Başkanlığınca, kooperatiflere gerekli bilgilendirme ve resmi yazışmalar yapılarak, toplu ulaşım hizmetinde herhangi bir aksamaya izin verilmeyeceği konusunda uyarıldı.

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