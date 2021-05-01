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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor

İHA

Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor

Korona virüs nedeniyle çok fazla tercih edilen online telefon alışverişi, motorlu kuryelerin iş temposunu arttırdı. Hızlı teslimat baskısı pandeminin başından beri birçok kuryenin ölümüne sebep olurken, kuryeler işletmelerin ve vatandaşların duyarlı olması için çağrıda bulundu.
Pandemi nedeniyle çalışma şartları ağırlaşan, can ve iş güvenliği olmadan teslimat yapan motorlu kuryeler sorunları için bir araya geldi. Vatandaşlardan hız baskısına son, işletmelerden ise sigorta için destek bekleyen Diyarbakır Kuryeler Derneği üyeleri telefon uygulamalarındaki hız puanlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

“Mesleki yeterlilik belgesi şartı gelsin”
Diyarbakır Kurye Derneği Başkanı Veysel Başkalaycı, kuryelerin hayatının puanla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayarak mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmesini istediklerini kaydetti. Başkalaycı, “Diyarbakır’da dernek kurma amacımız, kurye arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde aynı çatı altında toplanmamız için. Birlik olalım diye böyle bir şeye kalkıştık. Ama ne yazık ki gel görelim ki Diyarbakır’da birlik beraberliğimize uyacak kimse olmadı. Çok kısa zamanda sağ olsun bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımız da oldu, ama resmi kayıtlarımıza göre Diyarbakır’da 400'ün üzerinde kurye mevcut ancak bunlardan 30'u bize üye. Biz herkesin bizim yanımızda olduğunu görmek istiyoruz. Sorun sıkıntılarımıza gelirsek müşterilerimizden bayağı sıkıntılıyız, acele gelsin diyorlar. Pandemi sürecinde Türkiye genelinde 207 arkadaşımızı kaybettik, herkesten ricamız acele ettirmeyin kuryeye. 10 dakika geç gelsin kimse 10 dakika ile bir şey kaybetmeyecektir, 10 dakika aç kalmakla bir şey olmayacaktır. Bizim hayatımız önemli bedenimizle, emeğimizle para kazanan insanlarız. Bizler kendi çabamızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz, lütfen sizlerden ricam trafikte kesinlikle saygı istiyoruz. Bizi görmezden gelmeyin, trafikte fark edin bizi sizde dikkatli olun. Motosiklette bir araçtır, üzerindekiler birer candır. Herkesin evinde bekleyen annesi, babası, çoluğu, çocuğu var, ona göre hareket edelim, davranalım. Herkesten ricam bizleri artık fark edin sorunlarımız güvenlikçiler site yönetimi herkesin aynı mantıkla hareket etmesi zorumuza gidiyor. Herkesin tek düşüncesi var, sitemizde hırsızlık olayları oluyor, ayakkabı çalınıyor, kuryeler hırsız değildir. Kuryelere hırsız gözüyle bakmayalım. Kuryelere hırsız gözüyle bakan yanlış düşünüyor, benim gözümde çünkü adam canı pahasına sabahtan akşama kadar 1012 saat motorun üstünde kefeni cebinde geziyor. Sizin ayakkabınıza herhangi bir eşyanıza tenezzül edecek insanlar değil, hiçbir şekilde kuryelere bu şekilde bakmayalım. Kuryeler unutmayın ki, yeri geldiğinde ilaç, yemek getiren, hayat kurtaranlardır. Yani bizim değerimiz bilinsin bizi görsünler devlet yetkileri de bizi görsün devletten de isteklerimiz var. Özellikle mesleki yeterlilik belgesini istiyoruz. İnsanlara hizmet vermekle yükümlüyüz, kendimizi zorunlu hissediyoruz. Elimizden geldikçe hızlı çabuk gitmeye çalışıyoruz. Hızlı gel demeye gerek kalmıyor. İnsanlar da artık kafada aynı durum düşünce inşallah sipariş gelir, hızlı gelsin 10 puan vereceğim. İşletmenin de suçu var bakın bu siparişte hızlı gidin adam 10 puan verecek eğer kuryenin canı 1 puan kadar değerli değilse kuryenin çalışmanın anlamı yoktur” dedi.
Diyarbakır’da motor kuryeliği yapan Ahmet Özçelik ise iş kazasından dolayı sigortasının olmasının büyük bir avantaj olduğunu diğer arkadaşlarının sigortasız çalışması problemler yaşatabildiğini kaydederek işletme yetkililerine çağrıda bulundu. Özçelik, “Geçen haftalarda kazadan ötürü izinliyim, iş görmemezlik raporumu aldım. Kuryelerin bu konu da hassasiyetli davranmasını istiyoruz, sigorta girişlerinin yapılması gerekiyor. Çalışmıyorum ama çalışıyormuşum gibi yine ücretimi alıyorum. Sigortalı olduğum için iş görmemezlik raporu ile devam edebiliyorum. İşletme bu konuda hassasiyet gösterebiliyor, çünkü sigortalıyım geri döndüğümde bir işim olacak beni çıkarma gibi bir durumu olamaz. Yani sen kaza yaptın, başka bir eleman alacam diye bir durum yok, bir de ayrıyeten hassas davranmaları gereken başka konu da kurye arkadaşlarımız yeterince çaba gösteriyor bunları görmeleri gerekir. Sigortasız çalıştığımız zaman herhangi bir tazminat, sağlık kişilik hakkımız olmuyor. Ne ücret talep edebiliyoruz ne herhangi bir tazmin hakkımız bulunmuyor. İşte bizim derneğimizin amacı tüm kurye arkadaşlarımızla bir arada olarak birbirlerine destek vermesi, işletmeleri en azında karşımıza alabiliriz. Biz burada onlar için sesimizi duyurmak adına buradayız, bir arada olursak birbirimizi, desteklersek çok daha güzel yarınlara beraber çıkabiliriz” diye konuştu.

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