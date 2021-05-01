Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden en güzel üretim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kendi tesislerinde ürettiği 3 milyon 500 bin kışlık, yazlık ve mevsimlik çiçeği, piyasa değerinin yüzde 40’ına mal ederek ödeyeceği bedelin yüzde 60’ının kasasında kalmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği 3 milyon 500 bin kışlık, yazlık ve mevsimlik çiçeği, piyasa değerinin yüzde 40’ına mal ederek ödeyeceği bedelin yüzde 60’ının kasasında kalmasını sağladı.



İlk üretim olan 500 bin çiçek dikilmeye başlandı

3 milyon 500 binlik çiçek üretimiyle Türkiye’deki birkaç belediye arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi, hem kaliteli çiçek üretiyor hem de satın alma maliyetini yüzde 60 düşürüyor. Yaptığı çalışmalarla kenti çiçek bahçesine çeviren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ilk parti üretim olan 500 bin yazlık mevsimlik çiçekleri merkez Yenişehir, Sur, Bağlar ve Kayapınar ilçeleri dikmeye başladı. Ekipler, Haziran ayı sonuna kadar, 1 milyon 300 bin kadife, 300 bin zinnia, 400 bin petunya, 40 bin horozibiği, 40 bin vapur dumanı, 220 bin kır çiçeği olmak üzere üreteceği 2 milyon 300 bin yazlık çiçeğin dikimin yaparak Diyarbakır’ı çiçek bahçesine çevirecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezi haricinde ürettiği mevsimlik çiçeklerle kırsal ilçe merkezlerini de renk renk çiçeklerle donatacak.



“Çiçek gibi bir Diyarbakır için çalışıyoruz üretiyoruz”

Vali Münir Karaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çiçek gibi bir Diyarbakır için çalıştıklarını vurgulayarak, “Yazlık, kışlık, mevsimlik çiçekleri üreterek yüzde 60 daha ucuza mal ettiğimiz çiçekler, merkezden kırsala şehrimize renk katacak” dedi.

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