Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

DHA

Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı


Mehmet Yücel DURAK/DİYARBAKIR,(DHA)İSTANBUL'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilirken nakil sırasında cenazesi karışan Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu. Daban'ın cenazesi, ailesi tarafından daha önce planan Siirt yerine, Diyarbakır'da toprağa verildi.
Olay, dün Siirt'te meydana geldi. İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.
DABAN'IN CENAZESİNE SAKARYA'DA ULAŞILDI
Ercan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüşme yaptı. Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu anlaşıldı. Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek, toprağa verildi.
  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Yücel DURAK
2021-05-02 11:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi tam kapanmada da hizmeti aksatmıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi tam kapanmada da hizmeti aksatmıyor
Kısıtlamayı delen vatandaşlar cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı delen vatandaşlar cezadan kaçamadı
Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül ...
Diyarbekirspor şampiyon oldu Yeşil-kırmızılı ekip, 8 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyon oldu Yeşil-kırmızılı ekip, 8 ...
Tam kapanma sürecinde “Can Dostlar” unutulmadı
YEREL HABERLER Tam kapanma sürecinde “Can Dostlar” unutulmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden en güzel üretim
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden en güzel üretim
Kulp’ta sokak köpekleri 20 keçiyi telef etti, 21 keçiyi de yaraladı
YEREL HABERLER Kulp’ta sokak köpekleri 20 keçiyi telef etti, 21 ...
DTSO Başkanı Kaya’dan görev belgesi önerisi
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya’dan görev belgesi önerisi
Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor
YEREL HABERLER Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme ...
Diyarbakır Havalimanı'nda 1 ay uçuşlar yapılmayacak
YEREL HABERLER Diyarbakır Havalimanı'nda 1 ay uçuşlar yapılmayacak
Diyarbakır’da ALES sınavına gireceklere ulaşım desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ALES sınavına gireceklere ulaşım ...
Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan çocuklara çağrı Anne Fatma Akkuş: “Hainler sizi kullanıyorlar, kaçın dönün ve teslim olun”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden, zorla dağa kaçırılan ...
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
YEREL HABERLER Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
DHA'nın gündeme getirdiği tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER DHA'nın gündeme getirdiği tarihi köprü, araç ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her ...
DÜ ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER DÜ ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol ...
Sur'da tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek
YEREL HABERLER Sur'da tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim ...
Kayyumun devraldığı Sur Belediyesinde 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: “Sur Belediyesi yeniden küllerinden doğdu, 30 yıldır çözülemeyen sorunları çözdük"
YEREL HABERLER Kayyumun devraldığı Sur Belediyesinde 201 milyon ...
Diyarbakır’da tam kapanma gölgesinde cuma namazı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tam kapanma gölgesinde cuma namazı
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu: "Sağlık çalışanlarının tüm sorunları bir an önce çözülmeli"
YEREL HABERLER Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu: "Sağlık ...
HDP önündeki aileler, tam kapanma nedeniyle oturma eylemlerine kaldıkları otelde devam etti Evlat nöbetindeki acılı anne Ayşegül Biçer: "17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu bizi etkilemiyor, çünkü yaz kış ve salgın demeden mücadele ettik. Eylemimizi evlerimizde, otelde sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, tam kapanma nedeniyle oturma ...
Kulp’ta ipek böceği üretim sezonu açıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta ipek böceği üretim sezonu açıldı
Diyarbekirspor, Diyarbakır’ın 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, Diyarbakır’ın 8 yıllık şampiyonluk ...
Diyarbakır'da, tam kapanmada sıkı denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, tam kapanmada sıkı denetim