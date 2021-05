Diyarbekirspor şampiyonluğu şehir tutu atarak kutlayacak

Misli.com 3. Lig 1. Grubu birinci tamamlayarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluğunu anlamlı bir etkinlikle kutlama kararı aldı. Takım oyuncuları ve yöneticiler şampiyonluk kutlamaları kapsamında kentte otobüsle şehir turu atacak.

Pandemi nedeniyle tam Kapanma sürecinde olduklarını ve sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Yıllardır bu anı bekleyen büyük taraftarımızla beraber şampiyonluğu statta ve caddelerde kutlamayı çok isterdik. Ancak pandemi süreci var. İnsanların sağlığı her şeyden daha önemlidir. Biz de başka bir yol bulduk. Hemşehrilerimize evden çıkmayın, biz size geleceğiz diyoruz. Pazar günü akşam saat 21.30'da otobüsle şehir turuna çıkacağız. Tüm hemşehrilerimizden evlerinin balkonlarına bayraklar asarak bu güzel ana eşlik etmelerini istiyoruz. Her beraber bu coşkuya ortak olalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.