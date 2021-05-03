Diyarbakır’da eğlence yapılan mekana koç başıyla baskın 25 kişiye korona virüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi

Diyarbakır’da 8 katlı binanın bodrum katındaki alkollü eğlence yaptıkları sırada yakalanan ve aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye korona virüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın bodrum katında, eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra, sokağı giriş çıkışlara kapatıp binanın dışından girilen bodrum katında kapıyı çaldı, ekipler sonuç alamayınca savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 500 TL para cezası kesti.

Yapılan baskın sırasında polis ekiplerini gören şahısların maske taktığı görüldü.

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