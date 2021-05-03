Bismil Aşevinde pişiyor, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına gidiyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerin umut kapısı olan Bismil Kaymakamlığı, her gün 240 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor.

Bismil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor. Yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan Bismil Kaymakamlığı, aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor. Özenle hazırlanan yemekler araçlarla özel kıyafetli ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Aşevinden yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.