Diyarbakır’da tam kapanmada 41 bin 548 vatandaşa destek

Diyarbakır’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen ve 41 bin 548 vatandaşın faydalanacağı Tam Kapanma Sosyal Yardım Programının destek ödemesi, 5 Mayıs itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 29 Nisan itibariyle başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlara sunulan destekler aralıksız sürdürülüyor. Salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ilk günden başlatılan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Biz Bize Yeteriz gibi destek projelerinin ardından Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hayata geçirildi. Diyarbakır’da 17 ilçede toplam 41 bin 548 vatandaşın yararlanacağı Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 45 milyon 702 bin 800 liralık nakdi destek 5 Mayıs itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın gerçekleştirilecek.



Yaşlı ve engelli aylıkları birlikte ödenecek

Yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak. Bir önceki Sosyal Destek Programına edevlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilmiş 41 bin 548 haneye, hane başı bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirilecek. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumu, edevlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'sosyal yardım sorgula' başlıklı bölümünden kontrol edilebilecek. Destek ödemeleri, daha önce sosyal yardımlar için yapılan edevlet başvurularında banka hesap bilgileri bulunan vatandaşların hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların PTT kartlarına yatırılacak. Banka hesabı olmayan ve PTT kart kullanmayan vatandaşlara ödemelerini, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 510 Mayıs arasında konutlarında teslim edecek. Vatandaşlar Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım bankaları ve 28’i ilçelerde olmak üzere il genelindeki 48 PTT bankamatiğinden desteklerini alabilecek.

Kentte daha önce faz yardımları, pandemi yardım programı, diğer kuruluş yardımları, Biz Bize Yeteriz Türkiyem 12 programları kapsamında 238 bin 468 kişiye 238 milyon 468 bin lira yardım yapılmıştı.



Destekler devam edecek

Geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinde vatandaşlara ve esnaflara yönelik yeni destek paketini kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan desteklerin aralıksız süreceğini belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen bin liralık nakdi yardımı bin 100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını bin liradan bin 100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık bin lira gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteğini uzatıyoruz" dedi.

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