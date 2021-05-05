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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisi

İHA

Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Ramazan ayı nedeniyle dernek üyeleri ile birlikte hazırlattığı bin 100 adet yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini unutmayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve dernek üyeleri içerisinde makarna, mercimek, nohut, pirinç, yağ, şeker, tuz, kurufasulye, salça, zeytin, reçel ve tahinin bulunduğu toplamda 25 kilogram ağırlığındaki Ramazan kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak gönüllere girmeyi başardı. Yardım kolilerini Diyarbakır’ın merkez ilçeleri olan Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur’da dağıtan dernek üyelerine fakir fukaraya yaptığı yardımlarla tanınan Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu da eşlik etti.
Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Mehmet Bozkuş, "Ramazan ayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı, ibadet hayatımızın zenginleştiği bir aydır. Sahabeler şehri olan Diyarbakırımızda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla üyelerimiz ile bir araya geldik. İçerisinde muhtelif gıdaların bulunduğu 25 kilogram ağırlığındaki bin 100 koli hazırlattık. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve belirli bir düzen içerisinde dağıtımının sağlanması amacıyla yıllardır tanıdığımız Dermanbaba lakaplı hayırsever Yılmaz Acu’nun da desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Dağıtımda görev alan üyelerimize ve Yılmaz Acu’ya teşekkür ediyorum" dedi.

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