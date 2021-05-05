Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

İHA

Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretleri sırasında ailenin talebi üzerine yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup dua ederek isim verdi.
Başkan Beyoğlu, “milletimizle gönül buluşmaları gerçekleştiriyoruz” diyerek ifade ettiği ev ziyaretleri sırasında vatandaşların yakın ilgisi ve zaman zaman gelen anlamlı talepleriyle karşılaşıyor. Bu kez de ziyaret ettiği aile tarafından yeni doğan çocuğun kulağına ezan okuyup isim bırakması talep edildi. Fatih Mahallesi’nde ikamet eden SibelMaksut Taruk çiftinin iki hafta önce dünyaya gelen çocuğunun kulağına ezan okuyarak hayırlı evlat olması için dua eden Beyoğlu, ailenin isteği üzerine Muhammed Rüzgar ismini verdi. Okunan dualara evde bulunanlar da eşlik ederek Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

“İsmini aldığı peygamberimizin güzel ahlakı ile nasiplensin”
Bu anlamlı olay sırasında evde renkli görüntüler yaşandı. Bebeği kucağına alarak bir süre seven Beyoğlu, “Halkımızın teveccühü bizi mutlu ediyor. Bugün de ailemizin talebi üzerine bu güzel olaya vesile olduk. Rabbim, başta anne ve babası olmak üzere yüce dinimize, vatanımıza ve milletimize faydalı evlat olarak yetişmesini, ismini aldığı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in ahlakı ile yaşamasını nasip eder inşallah” dedi.
Ziyarete katılan Başkan Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, bebeğin annesine ve ailesine çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbekirspor, bu sezon, 3.Lig'de en az mağlubiyet alan takım oldu
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, bu sezon, 3.Lig'de en az mağlubiyet ...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çekirge endişesi Önlerine ne gelse yiyorlar Kıtalararası ilerleyen istilacı çöl çekirgesi Türkiye topraklarında görüldü
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çekirge ...
Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu
YEREL HABERLER Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: ...
Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisi
Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu
YEREL HABERLER Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu
Diyarbakır’da tam kapanmada 41 bin 548 vatandaşa destek
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tam kapanmada 41 bin 548 vatandaşa ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy’e modern park kazandırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy’e modern ...
Evlat nöbetindeki baba: Kaç gel oğlum, bayramımız olsun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Kaç gel oğlum, bayramımız ...
Evlat nöbetindeki aileler tam kapanma sürecini de çocuklarının yolunu gözleyerek geçiriyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler tam kapanma sürecini de ...
Silvan'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Silvan'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
Silvan'da parke taşıyla döşenen yol bozuldu, araç sürücüleri tehlikeli anlar yaşadı
YEREL HABERLER Silvan'da parke taşıyla döşenen yol bozuldu, araç ...
Kuraklık sorunu TOBB'ye taşındı
YEREL HABERLER Kuraklık sorunu TOBB'ye taşındı
Diyarbekirspor’dan uzun yıllar kırılması güç rekor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan uzun yıllar kırılması güç rekor
Diyarbakır’ın yeni bir şampiyonluk beklentisi var
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın yeni bir şampiyonluk beklentisi var
Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivaline tam destek
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivaline tam destek
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı Diyarbakır'da bir marketin önünde açılan 'Göz hakkı' standıyla çocuklar, istedikleri meyveyi ücret ödemeden alıp yiyebiliyor
YEREL HABERLER Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir ...
Diyarbakır’da tam kapanmanın 5’inci gününde de sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tam kapanmanın 5’inci gününde de ...
41 gündür kayıp olan gencin cesedi okul bahçesinin trafosunda bulundu
YEREL HABERLER 41 gündür kayıp olan gencin cesedi okul bahçesinin ...
Sur’da 28 konut hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Sur’da 28 konut hak sahiplerine teslim edildi
Ergani'de Hoşan terfi istasyonunda revizyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ergani'de Hoşan terfi istasyonunda revizyon ...
Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Çelikevler Mahallesi'nin alt ve üstyapı sorunlarını çözmek için start verdi Kayyum yönetimindeki belediye, yıllardır hizmetle tanışmayan mahalleye 4,5 milyon liralık yatırım yapacak
YEREL HABERLER Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi ...
Dicle'de tam kapanma sessizliği
YEREL HABERLER Dicle'de tam kapanma sessizliği
Diyarbakır’da zabıta ekipleri tatlıcıları denetledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri tatlıcıları denetledi
Çocuklar kısıtlama dinlemedi, süs havuzlarını doldurdu
YEREL HABERLER Çocuklar kısıtlama dinlemedi, süs havuzlarını ...