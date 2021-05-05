Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Diyarbakır´da geçen hafta 100 binde 143,60 olan vaka sayısı, bu hafta 100,09´a düştü.
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, Diyarbakır genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakılıyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-05 14:47:29
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