Evlat nöbetindeki baba, HDP’yi ‘Vampire’ benzeterek çocuğunu istedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, 17 günlük tam kapanma genelgesi doğrultusunda eylemlerini de kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 611’inci gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini söyledi. 611 gündür burada olduklarını belirten Şevket Bingöl, kısıtlamalara rağmen eylemlerini bırakıp gitmediklerini kaydetti. Baba Bingöl, “Ramazanımız yok, bayramımız da yok. Çünkü HDP, bunları bizde bırakmadı. HDP olmazsa, PKK olmazdı. PKK burada kimi tanır, hangi çocuğu alıp dağa götürecek. HDP bu çocukları dağa gönderdi. HDP, sanki bir vampir gibi Kürtlerin kanını emiyor. Kürtlerin kanının üstünde rant oynuyor. Yeter artık. Biz diyoruz ki Kürtlerin kanını artık emmesin. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. İstanbul Arnavutköy’de çayına ilaç atarak HDP tarafından kandırılıp Kandil binasına getirdiler, kaydını yaptılar. Buradan da dağa gönderdiler. Tuncay oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan bak ben 611 gündür HDP’nin kapısında oturuyorum. Korkmayın, gelin teslim olun. Ceza yok, işkence yok, hiçbir şey yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.