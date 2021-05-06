Güvenlik güçlerinden kısıtlama denetimi

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Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma 7'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin devam ettiği görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma 6'ncı gününde Diyarbakır’da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin sürdüğü görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi ve kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

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