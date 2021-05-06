Yenişehir’de cadde ve sokaklar yıkanıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçede tam kapanma sürecinde boşalan cadde ve sokaklarda korona virüsün (Covid19) yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarını arttırdı.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenişehir ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gevran, Ekinciler ve Rızvanağa caddelerinde kaldırımlar, otobüs durakları ve oturma banklarını tazyikli suyla yıkadı. İlçede cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarının devam edeceğini belirten Yenişehir Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 4 yıkama tankeri, 2 yol süpürge aracı, 2 sıkıştırma aracı ve 10 mini kaldırım temizleme aracıyla Sur ilçesinde bulunan Gazi ve Melikahmet caddelerinde yapılan temizlik çalışmasına eşlik ederek destek verdi.

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