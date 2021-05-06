Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, temizlik seferberliği başlattı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemi ile birlikte rutin faaliyetlerinin yanı sıra her mahalleye ayrı bir çalışma programı uygulayarak mahalle mahalle temizlik seferberliği başlattı.

Günlük rutin çalışmalarının yanında mahalle mahalle uygulama yapan Bismil ilçe Belediyesi temizlik ekipleri, girdikleri mahalleleri baştan aşağıya elden geçirme çalışmalarına devam ediyor. Bismil Belediyesi 2 vakumlu süpürge aracı, konteyner yıkama aracı, arasöz yıkama aracı, 2 damperli kamyon, 1 traktör, 2 kepçe ve onlarca personel ile çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



"Daha sağlıklı bir ortam için tüm tedbirleri alıyoruz"

Çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortam için ilçede bütün tedbirleri aldıklarını belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, tam kapanma döneminde boşalan cadde ve sokaklarda ekiplerin genel bakım ve temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin tüm mahalleler için tek tek uygulama yaptığını aktaran Kaymakam Türkmen, "Ekiplerimiz girdikleri mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Bulvarlar, ana ve ara arterler, caddeler, sokaklar, kaldırımlar, parklar ve oturma bankları gibi pek çok alan süpürülerek tertemiz bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana caddeleri başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve bulvarları arasöz araçlarla yıkayarak uçtan uça temizliyor. Vatandaşlarımız evlerinde tedbirlere uyarken, 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin bu süreci fırsata çevirerek ilçemizin dört bir yanında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sağlığı için cadde ve sokaklar titizlikle temizlenerek dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızı korona virüsten korumak adına tüm alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.

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