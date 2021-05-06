Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan üzüm bağlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Silvan'da üzüm üretim yerlerinden olan Boyunlu, Bayrambaşı, Kayadere, Üçbasamak, Gürpınar, Susuz ve Gündüz kırsal mahalle sınırlarındaki tarım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ziraat mühendisleri, üzüm üreticilerini uyararak doğru zamanda doğru yöntemle ilaçlamaların yapılması gerektiğini, aksi takdirde verim elde edilemeyeceğini dile getirdi.

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