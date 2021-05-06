Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çevirerek verimli kullanılamayan kavşakları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Ulaşım Daire Başkanlıklarının kent merkezinde başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, azalan trafik yoğunluğundan faydalanarak Seyrantepe köprülü kavşağını düzenlemeye başladı.



Seyrantepe kavşağındaki dönel kavşak kaldırılıyor

Seyrantepe köprülü kavşağının hemzemin kısmındaki yoğun araç trafiğini hafifletmek ve hızlı bir akış sağlanması amacıyla dönel kavşak kaldırılacak, diğer kollarda iyileştirmeler yapılacak. Yeni düzenlemelerle, araçlar kendine ayrılmış şeritlerde kavşağı hızlı bir şekilde terk etmeleri sağlanacak.

Ahmet Arif Caddesi'nin, Elazığ Bulvarına bağlandığı noktada orta refüjün kapalı olması nedeniyle verimli kullanılamayan kavşakta yeni bir düzenleme yapılıyor. Yeni düzenlemeyle araçların her yöne akışı sağlanarak kavşağın aktif hale getirilmesiyle Seyrantepe ve Mahabad Bulvarının yükü hafifletilecek. Seyrantepe kavşağında alt ve üst geçidin trafiğe açık olacak şekilde yürütülecek ve bugün başlayan çalışmalarda, hemzemin kısmını kullanacak sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekiyor. Ahmet Arif Caddesi'nde başlayan çalışmalarda ise trafik akışı kontrollü olarak devam edecek.

Seyrantepe kavşağı ve Ahmet Arif Caddesindeki çalışmalar tam kapanma kısıtlaması süresinde bitirileceği bildirildi.

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