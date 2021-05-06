DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen 2021 yılı engelsiz üniversite ödüllerini kazanan üniversiteler belli oldu. Buna göre Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mekanda erişilebilirlik turuncu bayrak aday ödülünü kazandı.

Üniversite kampüs sınırları içinde engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına YÖK tarafından verilen 2021 yılı engelsiz üniversite ödüllerini kazanan üniversiteler belli oldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ödül töreninde Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mekanda erişilebilirlik turuncu bayrak aday ödülünü kazandı.

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, amaçlarının üniversitelerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik ve toplumsal hayata katılımlarında fırsat eşitliği oluşturmak ve kampüsü eğitim, fiziksel ve sosyokültürel alanda engelsiz bir yaşam alanı haline getirmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güven, "Özverili çalışmalarımızdan dolayı YÖK tarafından ilk kez 2018 yılında verilen ödüllerden Dicle Üniversitesi Kampüsü sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik bayrak ödülünü, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi eğitimde erişilebilirlik bayrak ödülünü ve ayrıca 3 kategoride ise aday ödüllerini almıştık. Amacımıza ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz hedefler doğrultusunda, 2020 yılı engelsiz üniversite ödüllerinde ise Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik bayrak ödülünü ve mekanda erişilebilirlik bayrak ödülünü, Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi, mekanda erişilebilirlik bayrak ödülünü almaya hak kazandılar. Ödül töreninde ayrıca İlahiyat Fakültesi ise mekanda erişilebilirlik aday ödülünü kazandı. Dicle Üniversitesi olarak engelli bireylerin eğitim, sosyal ve erişilebilirlik yaşam kalitelerine önem veriyoruz" diye konuştu.

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