Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı

İHA

Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı

Şanlıurfa’da uyarılara rağmen elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisini kesmeye giden Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı önleme rağmen yüzlerce kişinin taşlı, yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıda 3 şirket çalışanı darp edilip çok sayıda araç tahrip olurken, olayların daha fazla büyümesini jandarmanın müdahalesi önledi.
Dicle Elektrik daha önce, yapılan tüm uyarı ve gönderilen tebligatlara rağmen sorumluluk bölgesinde uzun süredir biriken elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bulunduğunu ve enerjilerinin yasal mevzuata uygun olarak kesileceğini açıkladı. Şirketin saha ekipleri bu sabah jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Çokran Mahallesi’ne giderek borçlu abonelerin enerjisini kesmek istedi. Ancak bunu öğrenen çok sayıda mahalleli ekiplerin bulunduğu yere giderek, kesme işlemi için gelen ekiplerin görevlerini yapmalarını engelledi. Saldırganlar, Dicle Elektrik’in yanı sıra jandarmaya ait araçları da taşlamaya başladı. Bazı ekip elemanları ise kalabalık tarafından yumruk ve tekmelerle darp edildi.

Jandarma ekipleri havaya ateş açtı
Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma kalabalığı biber gazı sıkarak ve havaya ateş açarak dağıttı. Saldırıda 3 Dicle Elektrik çalışanı darp nedeniyle yaralanırken, jandarma ve enerji şirketine ait bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
YEREL HABERLER DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, ...
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde ...
Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda ...
Yenişehir’de cadde ve sokaklar yıkanıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de cadde ve sokaklar yıkanıyor
Güvenlik güçlerinden kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerinden kısıtlama denetimi
Sazın hikayesi belgesel oldu
YEREL HABERLER Sazın hikayesi belgesel oldu
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki tır kafa kafaya ...
Kaymakam Koç’tan başarılı öğretmene sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Koç’tan başarılı öğretmene sürpriz ziyaret
Evlat nöbetindeki baba, HDP’yi ‘Vampire’ benzeterek çocuğunu istedi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba, HDP’yi ‘Vampire’ benzeterek ...
Sevdikleri için böbreklerini 'Takas' ettiler Birbirlerini tanımayan aileler, 'böbrek takası' yaparak sağlıklarına kavuştu Diyarbakır ve bölgede bir ilk: Birbirini tanımayan hastaların ‘çapraz’ böbrek nakli gerçekleşti
YEREL HABERLER Sevdikleri için böbreklerini 'Takas' ...
Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü
Güvenlik güçlerinin tam kapanma denetimi
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerinin tam kapanma denetimi
Evlat nöbetindeki baba: Asla bırakmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Asla bırakmayacağız
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Erdoğdu'ya tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Erdoğdu'ya tepki
Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan ...
Diyarbekirspor, bu sezon, 3.Lig'de en az mağlubiyet alan takım oldu
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, bu sezon, 3.Lig'de en az mağlubiyet ...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çekirge endişesi Önlerine ne gelse yiyorlar Kıtalararası ilerleyen istilacı çöl çekirgesi Türkiye topraklarında görüldü
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çekirge ...
Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu
YEREL HABERLER Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: ...