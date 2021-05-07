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PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal bırakılmasına ailelerden destek

DHA

PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal bırakılmasına ailelerden destek


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da PKK'lı teröristlerin teslim olması için kırsala helikopterle Türkçe ve Kürtçe 'Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun' gibi mesajlar içeren 10 bin kartpostal bırakıldı. Kentte teröristler tarafından kaçırılan çocukları için 613 gündür eylem yapan aileler de projeye destek verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır´da PKK´lı teröristlerin teslim olmaları için kırsal alana helikopterlerle, Türkçe ve Kürtçe 'Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun' gibi mesajlar içeren 10 bin kartpostal bırakıldı. Kentte, teröristler tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki eylemlerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren aileler de projeye destek verdi.
'GELİN HAKKIMIZ OLAN EVLATLARIMIZI ONLARDAN ALALIM'
Diyarbakır'da 2 yıl önce 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, evlat nöbetinde 25 çocuğun ailesine kavuştuğunu ifade ederek, oğluna da teslim olması için çağrıda bulundu. Çocukları kaçırılan diğer ailelere de seslenen Begdaş, "Buradaki anne babalara bayram yok. Ben buradan Diyarbakır halkına, bütün anne babalara sesleniyorum gelin hakkımız olan evlatlarımızı onlardan alalım. Birlik olalım. Bizim çadır zaferi kazanmış. Teslim olanların 25'i çadırdaki ailelerin çocuğudur. Devletimiz de dağlara kartpostal atıyor. Gelsinler, teslim olsunlar. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Suç bizde de var. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazımdı" diye konuştu. 
ANNE VE BABALAR BURADA SİZİN İÇİN AĞLIYORLAR'
2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü de, 15 bayramdır evladını görmediğini ifade ederek, oğluna güvenlik güçleri tarafından dağlara bırakılan kartpostalları okumasını istedi. Ödümlü, "Evinize gelin. Devlet dağlara sizin için kartpostal bırakıyor. Onları okuyun. Bunlar gerçektir. Yusuf, 25 kişi gelip, ailesine teslim edildi. Evlerine gittiler. Gelin teslim olun. Kimseyi öldürmeyin, kimse de sizi öldürmesin. Anne ve babalar burada sizin için ağlıyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILSerdar SUNAR
2021-05-07 11:23:54

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