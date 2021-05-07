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7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı

DHA

7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler sırasında 7 ayrı suçtan aranan Y.Ö. yakalandı.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün gece 5 Nisan Mahallesi'nde denetim yapıldı. Denetimler sırasında polisleri görüp kaçan kişi kovalamacayla yakalandı. Kimlik tespitinde şüphelinin uyuşturucu ticareti yapma, tehdit ve silahla yaralama gibi 7 ayrı suçtan aranan Y.Ö. olduğu tespit edildi. Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-05-07 14:46:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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