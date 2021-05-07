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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı

İHA

Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu’nun İslam’a açılan kapısı Diyarbakır’ın fethinin 1382. yıl dönümü ile Ashabı Kehf uyanış etkinliklerinin ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileriyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, Diyarbakır’ın fethinin 1382. yılında yapılacak etkinlikler masaya yatırıldı. Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada, İslam için önemli bir şehir olan Diyarbakır’ın Mekke’nin fethinden 9, Kudüs’ün fethinden ise sadece 1 yıl sonra Hz. Ömer döneminde fethedildiğini söyledi. Diyarbakır’ın 1382 yıllık bir İslam şehri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, yaklaşık 50 yıldır kadim şehrin değerine gölge düşürmeye çalışıldığını vurguladı. Vali Karaloğlu, fetih etkinlikleriyle kamuoyuna Diyarbakır’ın bu coğrafyadaki en önemli İslam şehirlerinden biri olduğunu hatırlatacaklarını işaret ederek, amaçlarının herkesin ortak heyecanla sahiplendiği, toplumun bütün kesimlerine fetih heyecanının yansıtılacağı bir etkinlik yapılması olduğunu ifade etti.
Yaşanan pandemi sürecinin planlamalarda bazı değişikliklere neden olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:
“Bu sene yapabildiğimiz alanda etkinlikleri yapalım, yapamadıklarımızı da dijital platformlar üzerinden yaparak mutlaka vatandaşlarımıza bu fetih coşkusunu, fetih ruhunu yeniden, özellikle gençlerimize yaşatalım, hissettirelim diye bir düşüncemiz var. Rabbim İnşallah bu niyetlerimizin sonuçlarını almayı nasip eder.”

Diyarbakır’ın yeniden uyanışına vesile olsun
Vali Karaloğlu, fetih etkinliklerinin iç ve dış kamuoyuna aktarılması konusunda herkesin elinden geleni yapmasını isteyerek, “Bu şehrin İslam tarihi, İslam medeniyeti izleri bilinçli olarak unutturulmaya çalışılıyor. Zihinlerden gönüllerden unutturulmaya çalışılıyor. Bu fetih kutlamaları o bakımdan çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Fetih haftasıyla beraber 28 Mayısta Lice’de Yedi Uyurların uyanış günü etkinliklerinin de yapılacağını aktaran Vali Karaloğlu, fetih ve uyanış günü etkinliklerinin Diyarbakır'ın yeniden uyanışına vesile olmasını temenni etti.

Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak
2328 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek fetih etkinliklerinde Türk Yıldızları Diyarbakır semalarında gösteri uçuşu yapacak. Fetih Haftasında resim sergilerinden, gösteri uçuşu ve gezici otobüslerle konserlere, dengbej divanlarından, söyleşi ve panellere kadar birçok etkinlikle birlikte Lice ilçesinde de Ashabı Kehf Uyanış etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.

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