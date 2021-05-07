Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı

Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.
Elon Musk'ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır´dan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk'ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2021-05-07 22:17:54
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