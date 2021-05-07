Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı

DHA

Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı


Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.
Elon Musk'ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır´dan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk'ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2021-05-07 22:17:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
YEREL HABERLER Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde ...
Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi ...
Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
YEREL HABERLER Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
YEREL HABERLER Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da ...
Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi ...
PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal bırakılmasına ailelerden destek
YEREL HABERLER PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal ...
Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı
YEREL HABERLER Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya ...
DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
YEREL HABERLER DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, ...
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde ...
Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda ...
Yenişehir’de cadde ve sokaklar yıkanıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de cadde ve sokaklar yıkanıyor
Güvenlik güçlerinden kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerinden kısıtlama denetimi